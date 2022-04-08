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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На Днепропетровщине посевная идет по плану – глава ОВА

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
На Днепропетровщине посевная идет по плану – глава ОВА

В Днепропетровской области идет посевная, и аграрии уже засеяли 40% полей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

— Аграрии работают и днем, ​​и ночью. У нас все идет по плану. С озимыми тоже все хорошо, – говорится в его сообщении.

По словам Резниченко, у аграриев есть достаточный стратегический запас и зерна, и муки.

— И этого нам всем хватит для нового урожая. И не только нам, но и соседним областям, – убеждает глава ОВА.

Ранее глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович также отчитался о том, что в области засеяно все площади ранних зерновых.

Первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что украинские аграрии активно пользуются программой доступных кредитов 5-7-9%. По ней 42% выданных средств приходится на аграрный сектор – программой воспользовались уже 12 тыс. фермерских хозяйств.

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