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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

На Дніпропетровщині посівна іде за планом – голова ОВА

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
На Дніпропетровщині посівна іде за планом – голова ОВА

У Дніпропетровській області йде посівна, і аграрії вже засіяли 40% полів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

– Аграрії працюють і вдень, і вночі. У нас все йде за планом. З озиминою теж все добре, – йдеться у його повідомленні.

За словами Резніченка, в аграріїв є достатній стратегічний запас і зерна, і борошна.

– І цього нам усім вистачить до нового  урожаю. І не тільки нам, а й сусіднім областям, – переконує голова ОВА.

Раніше очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович також відзвітував про те, що в області засіяно всі площі ранніх зернових.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що українські аграрії активно користуються програмою доступних кредитів 5-7-9%. За нею 42% виданих коштів припадає на аграрний сектор – програмою скористалися уже 12 тис. фермерських господарств.

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