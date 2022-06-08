Завышение цен на топливо: в Киеве оштрафовали 33 автозаправки

Июнь, 08 в 14:41

В Киеве АЗС штрафуют из-за завышения цен на топливо. Госпродпотребслужба в результате проверок в 10 районах столицы выявила соответствующие нарушения на 33 автозаправках. Общая сумма необоснованно полученной выручки составила 707 015 грн.

Эти средства конфискованы, а также наложен штраф, превышающий 700 тыс. грн.

В целом в мае начато 107 проверок автозаправочных станций, по состоянию на 6 июня завершено 56 из них, ряд нарушений зафиксирован на 36 АЗС, на три работников Госпродпотребслужбы не пустили.

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Не зафиксировано никаких нарушений только на 20 автозаправках, проверка по 27 еще продолжается.

Проверки АЗС осуществляются на основании поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля от 8 мая 2022 года №11381/0/1-22 относительно безотлагательного проведения проверок соблюдения субъектами хозяйствования на розничном рынке топлива требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен с учетом п. 2 постановления Кабмина от 13.03.2022 №303 О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения.

Источник: Держприкордонслужба у Києві