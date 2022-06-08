Завищення цін на пальне: у Києві оштрафували 33 автозаправки

Червень, 08 в 14:41

У Києві АЗС штрафують через завищення цін на пальне. Держприкордонслужба в результаті перевірок в 10 районах столиці виявила відповідні порушення на 33 автозаправках. Загальна сума необґрунтовано отриманої виручки сягнула 707 015 грн.

Ці кошти конфісковано, а також накладено штраф, який перевищує 700 тис. грн.

Загалом у травні розпочато 107 перевірок автозаправних станцій, станом на 6 червня завершено 56 з них, низку порушень зафіксовано на 36 АЗС, на три працівників Держприкордонслужби не пустили.

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Не зафіксовано жодних порушень лише на 20 автозаправках, перевірка щодо 27 ще триває.

Перевірки АЗС здійснюються на підставі доручення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від 8 травня 2022 року №11381/0/1-22 щодо невідкладного проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання на роздрібному ринку пального вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін з урахуванням п. 2 постанови Кабміну від 13.03.2022 №303 Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану.

Джерело: Держприкордонслужба у Києві