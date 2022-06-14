Кредитование 5-7-9 не исчезнет, а условия станут проще – Шмыгаль
Правительство планирует и дальше развивать кредитование малого и среднего бизнеса по программе 5-7-9 и сейчас работает над упрощением условий их получения.
Об этом заявил на заседании Кабмина 14 июня премьер-министр Денис Шмыгаль.
– Относительно будущего программы доступного кредитования 5-7-9 хочу всех заверить, что программа была, есть и будет. Несмотря на ситуацию со ставками и решение Нацбанка (повышение учетной ставки до 25%), мы будем развивать программу, чтобы малый и средний бизнес не просто выстоял, но и мог расти, – подчеркнул глава правительства.
По его словам, с начала полномасштабной войны в Украине еженедельно выдается доступных кредитов в среднем более чем на 2 млрд грн, что позволило возобновить работу тысячам украинских предпринимателей.
– Поэтому 5-7-9 никуда не денется. Ставки по этой программе и дальше будут льготные. Сейчас работаем над упрощением условий получения таких кредитов, ведь правительство понимает, что именно бизнес – это основа роста и восстановления любой экономики, – подытожил Шмыгаль.