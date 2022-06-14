Кредитование 5-7-9 не исчезнет, ​​а условия станут проще – Шмыгаль

Июнь, 14 в 20:28

Правительство планирует и дальше развивать кредитование малого и среднего бизнеса по программе 5-7-9 и сейчас работает над упрощением условий их получения.

Об этом заявил на заседании Кабмина 14 июня премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Относительно будущего программы доступного кредитования 5-7-9 хочу всех заверить, что программа была, есть и будет. Несмотря на ситуацию со ставками и решение Нацбанка (повышение учетной ставки до 25%), мы будем развивать программу, чтобы малый и средний бизнес не просто выстоял, но и мог расти, – подчеркнул глава правительства.

По его словам, с начала полномасштабной войны в Украине еженедельно выдается доступных кредитов в среднем более чем на 2 млрд грн, что позволило возобновить работу тысячам украинских предпринимателей.

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