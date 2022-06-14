Кредитування 5-7-9 не зникне, а умови стануть простішими – Шмигаль
Уряд планує і надалі розвивати кредитування малого та середнього бізнесу за програмою 5-7-9 і зараз працює над спрощенням умов для їх отримання.
Про це заявив на засіданні Кабміну 14 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Щодо майбутнього програми доступного кредитування 5-7-9 хочу всіх запевнити, що програма була, є і буде. Попри ситуацію зі ставками та рішення Нацбанку (підвищення облікової ставки до 25%), ми будемо розвивати програму, аби малий та середній бізнес не просто вистояв, але і мав можливість зростати, – наголосив глава уряду.
За його словами, з початку повномасштабної війни в Україні щотижня видається доступних кредитів у середньому на понад 2 млрд грн, що дозволило відновити роботу тисячам українських підприємців.
– Тому 5-7-9 нікуди не подінеться. Ставки за цією програмою і надалі будуть пільгові. Зараз працюємо над спрощенням умов для отримання таких кредитів, адже уряд розуміє, що саме бізнес – це основа зростання та відновлення будь-якої економіки, – підсумував Шмигаль.