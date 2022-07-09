На субсидии, выплаты ВПЛ и пенсии: Рада увеличила расходы бюджета
Расходная часть государственного бюджета вырастет на 80,9 млрд грн. Соответствующее решение (№7523) приняла Верховная Рада.
Его поддержали 244 нардепа. Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.
Дополнительные деньги планируют направить на:
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- соцпомощь (5,7 млрд грн);
- субсидии на ЖКХ (3,3 млрд грн);
- выплаты ВПЛ (32,3 млрд грн);
- пенсии (32,3 млрд грн);
- программу поддержки фермеров и сельхозпроизводителей (1,5 млрд грн);
- Фонд развития предпринимательства (4 млрд. грн.);
- доступные кредиты 5-7-9% (4 млрд грн);
- субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры (1,6 млрд грн).
Также предусмотрены госгарантии для постройки экспортной инфраструктуры в страны ЕС, в том числе железнодорожного пути.
По словам Железняка, источниками покрытия дополнительных расходов будут внутренние заимствования (4 млрд), внешние заимствования (75,43 млрд) и грант ЕС в поддержку сельского хозяйства (около 1,55 млрд).
В целом ожидается, что будет увеличен предельный дефицит бюджета и объем госдолга.