Июль, 09 в 12:56

Расходная часть государственного бюджета вырастет на 80,9 млрд грн. Соответствующее решение (№7523) приняла Верховная Рада.

Его поддержали 244 нардепа. Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Дополнительные деньги планируют направить на:

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соцпомощь (5,7 млрд грн);

субсидии на ЖКХ (3,3 млрд грн);

выплаты ВПЛ (32,3 млрд грн);

пенсии (32,3 млрд грн);

программу поддержки фермеров и сельхозпроизводителей (1,5 млрд грн);

Фонд развития предпринимательства (4 млрд. грн.);

доступные кредиты 5-7-9% (4 млрд грн);

субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры (1,6 млрд грн).

Также предусмотрены госгарантии для постройки экспортной инфраструктуры в страны ЕС, в том числе железнодорожного пути.

По словам Железняка, источниками покрытия дополнительных расходов будут внутренние заимствования (4 млрд), внешние заимствования (75,43 млрд) и грант ЕС в поддержку сельского хозяйства (около 1,55 млрд).

В целом ожидается, что будет увеличен предельный дефицит бюджета и объем госдолга.