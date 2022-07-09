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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На субсидии, выплаты ВПЛ и пенсии: Рада увеличила расходы бюджета

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
На субсидии, выплаты ВПЛ и пенсии: Рада увеличила расходы бюджета

Расходная часть государственного бюджета вырастет на 80,9 млрд грн. Соответствующее решение (№7523) приняла Верховная Рада.

Его поддержали 244 нардепа. Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Дополнительные деньги планируют направить на:

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  • соцпомощь (5,7 млрд грн);
  • субсидии на ЖКХ (3,3 млрд грн);
  • выплаты ВПЛ (32,3 млрд грн);
  • пенсии (32,3 млрд грн);
  • программу поддержки фермеров и сельхозпроизводителей (1,5 млрд грн);
  • Фонд развития предпринимательства (4 млрд. грн.);
  • доступные кредиты 5-7-9% (4 млрд грн);
  • субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры (1,6 млрд грн).

Также предусмотрены госгарантии для постройки экспортной инфраструктуры в страны ЕС, в том числе железнодорожного пути.

По словам Железняка, источниками покрытия дополнительных расходов будут внутренние заимствования (4 млрд), внешние заимствования (75,43 млрд) и грант ЕС в поддержку сельского хозяйства (около 1,55 млрд).

В целом ожидается, что будет увеличен предельный дефицит бюджета и объем госдолга.

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