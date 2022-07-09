Липень, 09 в 12:56

Видаткова частина державного бюджету зросте на 80,9 млрд грн. Відповідне рішення (№7523) ухвалила Верховна Рада.

Його підтримали 244 нардепи. Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Додаткові гроші планують спрямувати на:

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соцдопомогу (5,7 млрд грн);

субсидії на ЖКГ (3,3 млрд грн);

виплати ВПО (32,3 млрд грн);

пенсії (32,3 млрд грн);

програму підтримки фермерів та сільгоспвиробників (1,5 млрд грн);

Фонд розвитку підприємництва (4 млрд грн);

доступні кредити 5-7-9% (4 млрд грн);

субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (1,6 млрд. грн).

Також передбачені держгарантії для побудови експортної інфраструктури в країни ЄС, зокрема залізничної колії.

За словами Железняка, джерелами покриття додаткових видатків будуть внутрішні запозичення (4 млрд), зовнішні запозичення (75,43 млрд) і грант ЄС на підтримку сільського господарства (приблизно 1,55 млрд).

Загалом очікується, що буде збільшено граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу.