Июль, 18 в 18:57

В понедельник, 18 июля, министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что скептически относится к возможному соглашению между Украиной и Россией по экспорту украинского продовольствия по морскому пути.

– Я не думаю, что из этого многое выйдет, потому что это основывается на словах Путина, а они не достойны бумаги, на которой написаны. Если вы все еще верите слову Путина, можете с таким же успехом поверить в Санта-Клауса или пасхального кролика. Приблизительно такой же уровень серьезности и достоверности, – цитирует Оздемира Politico.

Он призвал Еврокомиссию быть более активной в увеличении экспорта украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом – даже несмотря на то, что сухопутные маршруты, как считается, не могут перевозить то же количество зерна, что и корабли.

– Соседние страны и отдельные государства-члены не могут сделать это самостоятельно. Для этого нужно руководство Комиссии, – пояснил Оздемир.

Немецкий министр также обратился к Брюсселю с просьбой организовать создание “постоянного альтернативного маршрута” для экспорта зерна из Украины.

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Ранее сообщалось, что минобороны Турции надеется провести в Стамбуле вторую встречу в четырехстороннем формате для организации “зернового коридора” из Украины на этой неделе.

На четырехсторонних переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна Украина предлагала создать алгоритм навигации по Черному морю для безопасности судоходства.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар утверждает, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле договорились создать координационный центр по экспорту украинского зерна по морскому пути.

Тем временем Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что стороны достигли “критического” прогресса в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле по вопросу экспорта украинского зерна морским путем.