Липень, 18 в 18:57

У понеділок, 18 липня, міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що скептично ставиться до можливої ​​угоди між Україною та Росією щодо експорту українського продовольства морським шляхом.

– Я не думаю, що з цього багато що вийде, бо це ґрунтується на словах Путіна, а вони не варті паперу, на якому написані. Якщо ви все ще вірите слову Путіна, можете з таким самим успіхом повірити в Санта-Клауса чи великоднього кролика. Приблизно такий самий рівень серйозності та достовірності, – цитує Оздеміра Politico.

Він закликав Єврокомісію бути активнішою у збільшенні експорту українського зерна автомобільним та залізничним транспортом – навіть незважаючи на те, що сухопутні маршрути, як вважається, не можуть перевозити ту саму кількість зерна, що й кораблі.

– Сусідні країни та окремі держави-члени не можуть це зробити самостійно. Для цього потрібне керівництво Комісії, – пояснив Оздемір.

Німецький міністр також звернувся до Брюсселя із проханням організувати створення “постійного альтернативного маршруту” для експорту зерна з України.

Зараз дивляться

Раніше повідомлялося, що міноборони Туреччини сподівається провести у Стамбулі другу зустріч у чотиристоронньому форматі для організації “зернового коридору” з України цього тижня.

На чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна Україна пропонувала створити алгоритм навігації Чорним морем для безпеки судноплавства.

Глава міноборони Туреччини Хулусі Акар стверджує, що учасники чотиристоронніх переговорів у Стамбулі домовилися створити координаційний центр з експорту українського зерна морським шляхом.

Тим часом, Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш сказав, що сторони досягли “критичного” прогресу під час чотиристоронньої зустрічі у Стамбулі з питання експорту українського зерна морським шляхом.