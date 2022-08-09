Август, 09 в 17:38

Госбюджет Украины на 2023 год будет бюджетом военной экономики. Среди приоритетов финансирования будут армия и оборона страны. Однако правительство не забудет и о социальных выплатах.

Об этом сообщил сегодня во время заседания Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, министры уже приступили к работе над главным финансовым документом страны на 2023 год.

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– Четко определяем, что это будет бюджет военной экономики, где приоритетом остается армия и безопасность. При этом Кабинет министров предусматривает сохранение выплат по всем социальным программам. Макроэкономическая стабильность государства – это третий сверхважный приоритет, — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер уточнил, что в рамках госбюджета-2023 будет создан Фонд оперативного восстановления Украины. В этот фонд смогут присылать средства международные доноры, а украинские госпредприятия – перечислять прибыль.

Также, по словам Шмыгаля, прорабатывается возможность направления конфискованных активов РФ в первую очередь на восстановление жилья украинцев.

Недавно появилась информация, что Министерство финансов и работодатели выступают против повышения минимальной зарплаты в 2023 году с 6 700 до 7 250 грн. Министерство не видит возможности повышать “минималку” и предлагает в 2023 году оставить ее на уровне 6 700 грн.