Июль, 26 в 13:18

Министерство финансов и работодатели выступают против предложения повышать минимальную зарплату в 2023 году с 6 700 до 7 250 грн.

Такую позицию они озвучили в ходе коллективных переговоров по установлению размера минимальной заработной платы на следующий год.

Позиция Минфина заключается в сдерживании социальных расходов в условиях полномасштабной войны России против Украины. Поэтому министерство не видит возможности повысить минимальную заработную плату и предлагает в 2023 году оставить ее в размере 6 700 грн.

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Также Минфин предлагает приостановить повышение размера должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки на сегодняшнем уровне. Это объясняют тем, что его рост потребует значительных расходов из государственного бюджета.

Представители стороны работодателей во время обсуждения поддержали позицию Минфина по сохранению в 2023 году минимальной заработной платы на уровне 6 700 грн.

Согласно бюджету на 2022 год, с 1 января размер минимальной зарплаты в Украине составляет 6 500 грн. Но уже осенью этого года ожидается ее повышение на 200 грн.

Источник: Федерация профсоюзов Украины