Армія та соцвиплати: Шмигаль розповів про пріоритети держбюджету-2023
Держбюджет України на 2023 рік буде бюджетом воєнної економіки. Серед пріоритетів фінансування буде армія та оборона країни. Проте уряд не забуде й про соціальні виплати.
Про це поінформував сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.
За його словами, міністри вже розпочали роботу над головним фінансовим документом країни на 2023 рік.
– Чітко визначаємо, що це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека. При цьому Кабінет міністрів передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами. Макроекономічна стабільність держави — це третій надважливий пріоритет, – наголосив Шмигаль.
Прем’єр уточнив, що в рамках держбюджету-2023 буде створено Фонд оперативного відновлення України. До цього фонду зможуть надсилати кошти міжнародні донори, а українські держпідприємства – перераховувати прибуток.
Також, за словами Шмигаля, опрацьовується можливість спрямування конфіскованих активів РФ у першу чергу на відновлення житла українців.
Нещодавно з’явилася інформація, що Міністерство фінансів і роботодавці виступають проти підвищення мінімальної зарплати в 2023 році з 6 700 до 7 250 грн. Міністерство не бачить можливості підвищувати “мінімалку” і пропонує у 2023 році залишити її на рівні 6 700 грн.