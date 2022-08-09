Серпень, 09 в 17:38

Держбюджет України на 2023 рік буде бюджетом воєнної економіки. Серед пріоритетів фінансування буде армія та оборона країни. Проте уряд не забуде й про соціальні виплати.

Про це поінформував сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, міністри вже розпочали роботу над головним фінансовим документом країни на 2023 рік.

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– Чітко визначаємо, що це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека. При цьому Кабінет міністрів передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами. Макроекономічна стабільність держави — це третій надважливий пріоритет, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр уточнив, що в рамках держбюджету-2023 буде створено Фонд оперативного відновлення України. До цього фонду зможуть надсилати кошти міжнародні донори, а українські держпідприємства – перераховувати прибуток.

Також, за словами Шмигаля, опрацьовується можливість спрямування конфіскованих активів РФ у першу чергу на відновлення житла українців.

Нещодавно з’явилася інформація, що Міністерство фінансів і роботодавці виступають проти підвищення мінімальної зарплати в 2023 році з 6 700 до 7 250 грн. Міністерство не бачить можливості підвищувати “мінімалку” і пропонує у 2023 році залишити її на рівні 6 700 грн.