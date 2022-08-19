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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Федоров рассказал, когда в Украине заработает доступная ипотека через приложение Дія

Анастасия Гевко, редактор ленты Ольга Читайло, Журналистка Факты ICTV
Доступна іпотека 7%
Фото: Depositphotos

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью Фактам ICTV, когда заработает доступная ипотека через приложение Дія.

– Мы работаем над ипотекой, в середине сентября запускаем ее в пилот. С 1 октября она заработает. Из-за войны в нашей стране ипотека, к сожалению, не так активно работает, ее выдают всего несколько банков. Но мы уверены, что скоро победим, и сразу после этого будем активно все-все отстраивать, – отметил Федоров.

Он добавил, что среди основных изменений нововведения – то, что не нужно будет ходить со справками в банк, звонить и испытывать неудобства.

– Просто заходишь в приложение Дія, делаешь несколько кликов, и вся информация автоматически отправляется в разные банки. Затем получаешь электронный документ, и с ним можешь уже приходить к застройщику. Он понимает, что тебе могут дать ипотеку на такую-то сумму. Это меняет самоощущение людей о том, как покупать себе жилье. Чтобы иметь позитив и мотивацию выплачивать эту ипотеку, – рассказал министр.

По его словам, на первом этапе нововведение запускают только для военных, учителей и медиков. Следующий этап будет через три-четыре месяца после старта – для всех украинцев. 

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