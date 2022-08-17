Доступная ипотека и массовая приватизация: Шурма рассказал, как власти хотят оживить экономику

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказал, как власти хотят оживить экономику Украины. Среди анонсированных госпрограмм – доступная ипотека и массовая приватизация.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона ведущему программы Свобода слова на телеканале ICTV Вадиму Карпьяку.

– Доступная ипотека – продукт, который станет доступен миллионам, если не десяткам миллионов наших граждан. Сами условия будут предполагать, что это кредит на 20 лет в гривне, а не в валюте, со ставкой от 3 до 7% годовых с минимальным первым вкладом, – пояснил он.

По словам замруководителя ОП, это означает, что практически большая часть украинских семей получит возможность купить квартиру по сути в рассрочку с месячным платежом в диапазоне 10-15 тыс. грн. То есть для них станет доступной покупка нового жилья.

– Это важно для экономики, так как сектор строительства предусматривает едва ли не крупнейшую локализацию производства – около 95%. Очень высокий мультипликатор в экономике, так как запускается десяток новых отраслей. И он является чрезвычайно трудоемким, имеет потенциал создания сотен рабочих мест, – утверждает Шурма.

Чиновник рассказал, что мировой опыт также показывает, что именно строительство жилья помогало многим странам после воен очень быстро восстанавливаться: ярчаший пример – послевоенная Германия.

– Мы планируем, что эта программа заработает с 1 октября. То есть с октября, в ноябре, декабре, первые тысячи граждан смогут обращаться за этой ипотекой, – подчеркнул он.

По его словам, власти разрабатывают механизм таким образом, чтобы это был цифровой продукт, когда в несколько шагов через приложение Дія человек подается на ипотечный кредит, получает решение и может оформить соглашение на протяжении 24-48 часов одним выходом в банк. Таким образом, не нужно будет ходить и собирать десятки бумажек, как это было ранее – все будет работать автоматически.

– Следующий шаг – приватизация мелкая и средняя, чтобы не было спекуляций, что мы пытаемся продать во время войны страну за дешево. Это приватизация заброшенных цехов, небольших остановленных производств, – утверждает Шурма.

Замруководителя отметил, что это направлено не столько на то, чтобы забрать денег в бюджет, сколько на то, чтобы объединить огромный производственный потенциал, который есть в нашей стране, с простаивающими, неэффективными, заброшенными объектами, которые можно трансформировать.

– Мы считаем, что это тоже даст большой импульс нашей экономике, – резюмировал он.

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