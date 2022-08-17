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Доступная ипотека и массовая приватизация: Шурма рассказал, как власти хотят оживить экономику

Анастасия Гевко редактор ленты Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова»

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказал, как власти хотят оживить экономику Украины. Среди анонсированных госпрограмм – доступная ипотека и массовая приватизация.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона ведущему программы Свобода слова на телеканале ICTV Вадиму Карпьяку.

– Доступная ипотека – продукт, который станет доступен миллионам, если не десяткам миллионов наших граждан. Сами условия будут предполагать, что это кредит на 20 лет в гривне, а не в валюте, со ставкой от 3 до 7% годовых с минимальным первым вкладом, – пояснил он.

По словам замруководителя ОП, это означает, что практически большая часть украинских семей получит возможность купить квартиру по сути в рассрочку с месячным платежом в диапазоне 10-15 тыс. грн. То есть для них станет доступной покупка нового жилья.

– Это важно для экономики, так как сектор строительства предусматривает едва ли не крупнейшую локализацию производства – около 95%. Очень высокий мультипликатор в экономике, так как запускается десяток новых отраслей. И он является чрезвычайно трудоемким, имеет потенциал создания сотен рабочих мест, – утверждает Шурма.

Чиновник рассказал, что мировой опыт также показывает, что именно строительство жилья помогало многим странам после воен очень быстро восстанавливаться: ярчаший пример – послевоенная Германия.

– Мы планируем, что эта программа заработает с 1 октября. То есть с октября, в ноябре, декабре, первые тысячи граждан смогут обращаться за этой ипотекой, – подчеркнул он.

По его словам, власти разрабатывают механизм таким образом, чтобы это был цифровой продукт, когда в несколько шагов через приложение Дія человек подается на ипотечный кредит, получает решение и может оформить соглашение на протяжении 24-48 часов одним выходом в банк. Таким образом, не нужно будет ходить и собирать десятки бумажек, как это было ранее – все будет работать автоматически. 

– Следующий шаг – приватизация мелкая и средняя, чтобы не было спекуляций, что мы пытаемся продать во время войны страну за дешево. Это приватизация заброшенных цехов, небольших остановленных производств, – утверждает Шурма.

Замруководителя отметил, что это направлено не столько на то, чтобы забрать денег в бюджет, сколько на то, чтобы объединить огромный производственный потенциал, который есть в нашей стране, с простаивающими, неэффективными, заброшенными объектами, которые можно трансформировать. 

– Мы считаем, что это тоже даст большой импульс нашей экономике, – резюмировал он.

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