Украину ждет самая холодная зима за последние десятилетия – Нафтогаз

Август, 28 в 15:42

Вероятно, украинцам предстоит самая холодная зима за последние десятилетия. Об этом пишет издание The Guardian.

Как отмечается, такое мнение высказал глава государственной газовой компании Нафтогаз Юрий Витренко. Он сообщил, что термостаты в централизованных системах отопления должны быть включены позже обычного и выключены – раньше.

По его словам, температура в помещениях будет установлена ​​на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы.

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Витренко посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет до выше средней зимы -10С.

В целом ситуация будет частично зависеть от международных союзников Украины и того, предоставят ли они необходимые средства для импорта газа на 4 миллиарда кубометров, а также от того, чтобы не разыгрывались непредвиденные обстоятельства – такие, как уничтожение Россией газовой инфраструктуры или дальнейшее сокращение поставок газа в Европу.

– Без [западной] финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы, – заявил Витренко.

Он рассказал, что Нафтогаз обеспечил газом некоторые украинские энергетические компании в марте, когда поставки угля были остановлены из-за войны.

– [Иначе] не было бы электричества, – сказал он. – [Без импорта газа] будут отключения на больших участках Украины.

Украина производит около 60% необходимого ей газа внутри страны, а остальное импортирует у своих соседей по Европейскому Союзу по рыночным ценам. Страна прекратила покупать газ у России в 2014 году, хотя по-прежнему потребляет часть того же российского газа, который поступает по трубопроводам через Украину от поставщиков из ЕС.

Эта обходная система была разработана, чтобы помешать России использовать газ в качестве инструмента влияния на Украину. Газовые контракты между Россией и Украиной были давним источником крупной коррупции, когда украинские политики и олигархи позволяли России контролировать внутренние дела страны в обмен на дешевый газ.

Украине нужно около 10 миллиардов долларов на импорт газа. Витренко сказал, что, по его мнению, союзники понимают необходимость в этих деньгах, но он не может быть уверен, что Украина получит средства, потому что “очень трудно быть в чем-то уверенным во время войны”.

Однако текущие расчеты могут измениться, если, например, Россия нацелится на какую-либо важнейшую газовую инфраструктуру Украины, электростанции или объекты по добыче газа. Около 50% газовых месторождений Украины находятся в Харьковской области, в четырех милях от линии фронта. Если он или украинские хранилища будут повреждены, Украине придется импортировать больше газа.

Еще один широко обсуждаемый риск заключается в том, что Россия решит еще больше сократить поставки газа в ЕС, что приведет к еще большему удорожанию газа.

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Фото: Нефтегаз