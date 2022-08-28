Украину ждет самая холодная зима за последние десятилетия – Нафтогаз
Вероятно, украинцам предстоит самая холодная зима за последние десятилетия. Об этом пишет издание The Guardian.
Как отмечается, такое мнение высказал глава государственной газовой компании Нафтогаз Юрий Витренко. Он сообщил, что термостаты в централизованных системах отопления должны быть включены позже обычного и выключены – раньше.
По его словам, температура в помещениях будет установлена на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы.
Витренко посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет до выше средней зимы -10С.
В целом ситуация будет частично зависеть от международных союзников Украины и того, предоставят ли они необходимые средства для импорта газа на 4 миллиарда кубометров, а также от того, чтобы не разыгрывались непредвиденные обстоятельства – такие, как уничтожение Россией газовой инфраструктуры или дальнейшее сокращение поставок газа в Европу.
– Без [западной] финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы, – заявил Витренко.
Он рассказал, что Нафтогаз обеспечил газом некоторые украинские энергетические компании в марте, когда поставки угля были остановлены из-за войны.
– [Иначе] не было бы электричества, – сказал он. – [Без импорта газа] будут отключения на больших участках Украины.
Украина производит около 60% необходимого ей газа внутри страны, а остальное импортирует у своих соседей по Европейскому Союзу по рыночным ценам. Страна прекратила покупать газ у России в 2014 году, хотя по-прежнему потребляет часть того же российского газа, который поступает по трубопроводам через Украину от поставщиков из ЕС.
Эта обходная система была разработана, чтобы помешать России использовать газ в качестве инструмента влияния на Украину. Газовые контракты между Россией и Украиной были давним источником крупной коррупции, когда украинские политики и олигархи позволяли России контролировать внутренние дела страны в обмен на дешевый газ.
Украине нужно около 10 миллиардов долларов на импорт газа. Витренко сказал, что, по его мнению, союзники понимают необходимость в этих деньгах, но он не может быть уверен, что Украина получит средства, потому что “очень трудно быть в чем-то уверенным во время войны”.
Однако текущие расчеты могут измениться, если, например, Россия нацелится на какую-либо важнейшую газовую инфраструктуру Украины, электростанции или объекты по добыче газа. Около 50% газовых месторождений Украины находятся в Харьковской области, в четырех милях от линии фронта. Если он или украинские хранилища будут повреждены, Украине придется импортировать больше газа.
Еще один широко обсуждаемый риск заключается в том, что Россия решит еще больше сократить поставки газа в ЕС, что приведет к еще большему удорожанию газа.
Фото: Нефтегаз