На Україну чекає найхолодніша зима за останні десятиліття – Нафтогаз

Серпень, 28 в 15:42

Ймовірно, на українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Про це пише видання The Guardian.

Таку думку висловив голова державної газової компанії Нафтогаз Юрій Вітренко. Він повідомив, що термостати в централізованих системах опалення мають бути увімкнені пізніше, ніж зазвичай, і вимкнені – раніше.

За його словами, температура в приміщеннях буде встановлена ​​на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму.

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Вітренко порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде до вище середньої для зими -10 градусів.

Загалом ситуація частково залежатиме від міжнародних союзників України і того, чи нададуть вони необхідні кошти для імпорту газу на 4 млрд кубометрів, а також від того, чи не розіграються непередбачувані обставини – такі як знищення Росією газової інфраструктури чи подальше скорочення постачання газу до Європи.

– Без [західної] фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми, – заявив Вітренко.

Він розповів, що Нафтогаз забезпечив газом деякі українські енергетичні компанії у березні, коли постачання вугілля було зупинено через війну.

– [Інакше] не було б електрики, – сказав він. – [Без імпорту газу] будуть відключення на великих ділянках України.

Україна виробляє близько 60% необхідного їй газу всередині країни, а решту імпортує у своїх сусідів з Європейського Союзу за ринковими цінами. Країна припинила купувати газ у Росії в 2014 році, хоча, як і раніше, споживає частину того ж російського газу, який надходить трубопроводами через Україну від постачальників з ЄС.

Ця обхідна система була розроблена, щоб завадити Росії використовувати газ як інструмент впливу на Україну. Газові контракти між Росією та Україною були давнім джерелом великої корупції, коли українські політики та олігархи дозволяли Росії контролювати внутрішні справи країни в обмін на дешевий газ.

Україні потрібно близько 10 млрд доларів на імпорт газу. Вітренко сказав, що, на його думку, союзники розуміють необхідність цих грошей, але він не може бути впевнений, що Україна отримає кошти, тому що “дуже важко бути в чомусь впевненим під час війни”.

Проте поточні розрахунки можуть змінитись, якщо, наприклад, Росія націлиться на якусь найважливішу газову інфраструктуру України, електростанції чи об’єкти з видобутку газу. Близько 50% газових родовищ України перебувають у Харківській області, за чотири милі від лінії фронту. Якщо українські сховища будуть пошкоджені, Україні доведеться імпортувати більше газу.

Ще один ризик, що широко обговорюється, полягає в тому, що Росія вирішить ще більше скоротити постачання газу до ЄС, що призведе до ще більшого подорожчання газу.

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Фото: Нафтогаз