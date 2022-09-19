Зеленский обсудил с главой компании BlackRock привлечение инвестиций в Украину

Сентябрь, 19 в 12:30

Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock Ларри, с гендиректором которой Ларри Финком в режиме видеоконференции сегодня общался президент Украины Владимир Зеленский, может давать бесплатные советы правительству по созданию Фонда восстановления для поддержки украинской экономики.

Это могут быть консультации по структуре, инвестиционному процессу, управлению и использованию доходов Фонда, созданию условий для участия в восстановлении экономики Украины как для государственных, так и для частных инвесторов, обеспечивая им прозрачную прибыль.

– Мы продемонстрировали, что умеем побеждать на поле боя. Еще одна важная наша задача – одержать победу в экономике, быть привлекательной страной для инвесторов, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, для него как главы государства важна инвестиционная привлекательность Украины, благодаря которой будут создаваться новые рабочие места и будет укрепляться экономика.

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Неделю назад анонсировали создание Фонда восстановления Украины, который станет инструментом прозрачного получения и эффективного использования международной помощи для восстановления разрушенной инфраструктуры.

В Офисе президента заявили, что уже зафиксировано более 86 тыс. разрушенных объектов по всей стране, часть из них Украина начала восстанавливать своими силами, но средств не хватает. Поэтому после консультаций с партнерами было принято решение создать Фонд.