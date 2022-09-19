Зеленський обговорив з главою компанії BlackRock залучення інвестицій в Україну

Вересень, 19 в 12:30

Найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock Ларрі, з гендиректором якої Ларрі Фінком в режимі відеоконференції сьогодні спілкувався президент України Володимир Зеленський, може надавати безкоштовні поради уряду щодо створення Фонду відновлення для підтримки української економіки.

Це можуть бути консультації щодо структури, інвестиційного процесу, управління та використання доходів Фонду, створення умов для участі у відбудові економіки України як для державних, так і для приватних інвесторів, забезпечуючи їм прозорий прибуток.

– Ми продемонстрували, що вміємо перемагати на полі бою. Ще одне важливе наше завдання – здобути перемогу в економіці, бути привабливою країною для інвесторів, – наголосив Зеленський у розмові.

За його словами, для нього як глави держави важлива інвестиційна привабливість України, завдяки якій створюватимуться нові робочі місця та зростатиме економіка.

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Тиждень тому анонсували створення Фонду відновлення України, який стане інструментом прозорого отримання та ефективного використання міжнародної допомоги на відновлення зруйнованої інфраструктури.

В Офісі президента заявили, що вже зафіксовано понад 86 тис. зруйнованих об’єктів по всій країні, частину з них Україна почала відновлювати власними силами, але коштів бракує. Тому після консультацій з партнерами ухвалили рішення створити Фонд.