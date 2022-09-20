Доллар продолжает расти: курс валют по состоянию на 20 сентября
По состоянию на 20 сентября официальный курс евро в Украине незначительно подорожал.
Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты составляет 36,50 грн за €1, что на 4 копейки больше, чем в прошлый банковский день.
Официальный курс доллара остается стабильным. Его стоимость составляет 36,56 грн. за $1.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,1 грн
|41,1 грн
|Доллар
|40,6 грн
|40,9 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,50 грн
|41,40 грн
|Доллар
|39,80 грн
|39,99 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|36,75 грн
|37,75 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,49 грн
Курс валют у Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,30 грн
|41,10 грн
|Доллар
|41,80 грн
|42,20 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|36,55 грн
|37,55 грн
|Доллар
|36,57 грн
|37,57 грн
В обменниках покупают доллар США в среднем за 42,13 грн, а продают – за 42,28 грн.
Евро колеблется на уровне: покупка – 41,08 грн и продажа – 41,30 грн.
На черном рынке купить доллар можно в среднем на уровне 42,10 грн, а продать – 42,25 грн. Евро продают по 41,00 грн, а покупают за 41,30 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк