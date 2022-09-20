Сентябрь, 20 в 11:56

По состоянию на 20 сентября официальный курс евро в Украине незначительно подорожал.

Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты составляет 36,50 грн за €1, что на 4 копейки больше, чем в прошлый банковский день.

Официальный курс доллара остается стабильным. Его стоимость составляет 36,56 грн. за $1.

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,1 грн 41,1 грн Доллар 40,6 грн 40,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,50 грн 41,40 грн Доллар 39,80 грн 39,99 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 36,75 грн 37,75 грн Доллар 36,65 грн 37,49 грн

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,30 грн 41,10 грн Доллар 41,80 грн 42,20 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 36,55 грн 37,55 грн Доллар 36,57 грн 37,57 грн

В обменниках покупают доллар США в среднем за 42,13 грн, а продают – за 42,28 грн.

Евро колеблется на уровне: покупка – 41,08 грн и продажа – 41,30 грн.

На черном рынке купить доллар можно в среднем на уровне 42,10 грн, а продать – 42,25 грн. Евро продают по 41,00 грн, а покупают за 41,30 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк