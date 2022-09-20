Вересень, 20 в 11:56

Станом на 20 вересня офіційний курс євро в Україні незначно здорожчав.

Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти становить 36,50 грн за €1, що на 4 копійки більше, ніж минулого банківського дня.

Офіційний курс долара залишається стабільним. Його вартість становить 36,56 грн за $1.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,1 грн 41,1 грн Долар 40,6 грн 40,9 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,50 грн 41,40 грн Долар 39,80 грн 39,99 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,75 грн 37,75 грн Долар 36,65 грн 37,49 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,30 грн 41,10 грн Долар 41,80 грн 42,20 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,55 грн 37,55 грн Долар 36,57 грн 37,57 грн

В обмінниках купують долар США в середньому за 42,13 грн, а продають – за 42,28.

Євро коливається на рівні: купівля – 41,08 грн та продаж – 41,30 грн.

На чорному ринку купити долар можна в середньому на рівні 42,10 грн, а продати – 42,25 грн. Євро продають по 41,00 грн, а купують за 41,30 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк