Долар продовжує зростати: курс валют станом на 20 вересня
Станом на 20 вересня офіційний курс євро в Україні незначно здорожчав.
Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти становить 36,50 грн за €1, що на 4 копійки більше, ніж минулого банківського дня.
Офіційний курс долара залишається стабільним. Його вартість становить 36,56 грн за $1.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,1 грн
|41,1 грн
|Долар
|40,6 грн
|40,9 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,50 грн
|41,40 грн
|Долар
|39,80 грн
|39,99 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,75 грн
|37,75 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,49 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,30 грн
|41,10 грн
|Долар
|41,80 грн
|42,20 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,55 грн
|37,55 грн
|Долар
|36,57 грн
|37,57 грн
В обмінниках купують долар США в середньому за 42,13 грн, а продають – за 42,28.
Євро коливається на рівні: купівля – 41,08 грн та продаж – 41,30 грн.
На чорному ринку купити долар можна в середньому на рівні 42,10 грн, а продати – 42,25 грн. Євро продають по 41,00 грн, а купують за 41,30 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк