НБУ очікує ще понад $11 млрд зовнішнього фінансування до кінця року

Жовтень, 12 в 16:15

Україна вже отримала $19,8 млрд зовнішнього фінансування і до кінця року очікує ще понад $11 млрд.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

– Можливо, частина перейде наступного року. Але, враховуючи макрофінансову допомогу від ЄС, порушене у Конгресі США питання щодо виділення додаткових ресурсів для України, зокрема для забезпечення фіскальної стійкості, очікуємо на значні обсяги міжнародної допомоги до кінця року, — сказав він.

Коментуючи закладені в проєкті держбюджету на 2023 рік $38 млрд зовнішнього фінансування, Гелетій наголосив, що пріоритетом для уряду та Нацбанку в цьому напрямку є робота з МВФ.

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– Очікуємо, що завдяки внесеним змінам в інструментарій RFI (Rapid Financing Instrument) ми зможемо вже в першій половині жовтня отримати $1,3 млрд від МВФ на додачу до отриманих $1,4 млрд у березні. Але, безумовно, основним пріоритетом для нас є програма upper-credit tranche (UCT) з МВФ. Це може бути або EFF (Extended Fund Facility), або Стенд-бай. Тобто, класична розширена програма, яка спрямовуватиметься на подолання розривів платіжного балансу та проведення структурних реформ, – сказав він.

Заступник голови НБУ додав, що у жовтні має відбутися місія Фонду, з якою обговорюватиметься низка питань, зокрема макроекономічна ситуація в Україні, питання бюджету 2023 року та валютно-курсової політики.

За словами Гелетія, однієї такої програми МВФ навряд чи буде достатньо, тому потрібно активно працювати з іншими партнерами, насамперед із ЄС, США та іншими країнами G7.