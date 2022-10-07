Октябрь, 07 в 16:25

В пятницу, 7 октября, Верховная Рада утвердила в первом чтении проект государственного бюджета на 2023 год.

Как сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, за главный финансовый документ страны проголосовал 251 нардеп: от Слуги народа – 194, от Платформы за жизнь и мир – 17, от группы За будущее – 1, от Голоса – 7, от группы Доверие – 17, от группы Восстановления Украины – 11, четверо внефракционных.

Ни одного голоса не дали Европейская Солидарность и Батькивщина.

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Обсуждение поправок к госбюджету длилось почти три часа. В общей сложности народные избранники подали 1 270 поправок.

Рассмотрение проходило в два этапа: сначала документ приняли за основу (то есть проголосовали за предложения нардепов), а после рассмотрения правок – утвердили в первом чтении в целом.

Что предусматривает госбюджет-2023

В Кабинете министров назвали государственный бюджет на 2023 год “бюджетом воюющей страны”.

Так, во внесенном в ВР проекте госбюджета №8000 правительство предложило увеличенное финансирование сектора безопасности и обороны на уровне 17,8% ВВП Украины. Как отмечали в Министерстве финансов, это втрое больше, чем было в госбюджете на 2022 год.

Общая сумма доходов госбюджета-2023 заложена на уровне 1 279,1 млрд грн. Расходы и предоставление кредитов запланированы на уровне 2 573,4 млрд грн.

Макроэкономический прогноз и проект бюджета на 2023 год рассчитаны по “консервативному средне пессимистическому сценарию”.

Ключевой приоритет – оборона и безопасность Украины (на это выделяется около 50% всего объема бюджета).

А второй приоритет – социальная сфера (социальные программы, пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренним переселенцам, расходы на медицину и образование). На это предусмотрено еще 35% всех расходов госбюджета. Остальные расходы планируют сокращать.

Планируется создание фонда ликвидации последствий полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Также правительство предлагает заложить дополнительную дотацию для местных бюджетов на компенсацию расходов в связи с войной.

Проект госбюджета на 2023 год предусматривает направление средств на следующие ключевые направления:

• нацбезопасность и оборона – 1 141,1 млрд грн;

• здравоохранение – 175,7 млрд грн;

• образование – 155 млрд грн;

• пенсионное обеспечение и социальная защита – 403,4 млрд грн;

• поддержка ветеранов войны – 6,8 млрд грн;

• Резервный фонд – 17,3 млрд грн;

• Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии – 19 млрд грн;

• Фонд развития предпринимательства – 16 млрд грн;

• предоставление грантов бизнесу – 1,37 млрд грн.

Кабмин прогнозирует дефицит госбюджета на уровне 20% ВВП Украины. “Дыру” в бюджете собираются перекрывать за счет государственных заимствований (в объеме 1 686,8 млрд грн, из которых для погашения госдолга – 415,0 млрд грн).

Размер минимальной зарплаты в 2023 году повышать не планируют: с 1 января 2023 он составит 6 700 грн в месяц (40,46 грн в почасовом размере). В последний раз “минималка” вырастет в декабре этого года: с 6 500 до 6 700.

Также не будут повышать прожиточный минимум: в 2023 году его размер на одного человека в расчете на месяц составит 2 589 грн.

Как рассказал Ярослав Железняк, после рассмотрения в зале заседаний остались только две “балансовые правки”: об увеличении на 2 млрд грн финансирования ГФРР (Государственного фонда регионального развития) и о дополнительных 446 млн грн на соцзащиту детей и семей.

В то же время были провалены правки об увеличении финансирования общенационального телемарафона на 1,4 млрд грн, а также по дополнительным правам Кабмина.

Рассмотрение проекта госбюджета на 2023 год во втором чтении планируется уже в октябре.

Какие макроэкономические показатели закладывает Кабмин в госбюджет

При расчете государственного бюджета на 2023 год учитывались следующие макропоказатели экономического и социального развития:

прогноз номинального ВВП составляет 6 399 млрд грн;

реальный рост ВВП Украины – на уровне 4,6%;

индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – 130%;

среднегодовой прогнозный курс национальной валюты – 42,2 грн/доллар США; прогнозный курс на конец 2023 года – 50 грн/доллар США.

Среднемесячная заработная плата работников прогнозируется на уровне 18 508 грн. А уровень безработицы населения – 28,2%.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка