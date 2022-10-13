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Факты / Україна / Экономика

В Украину поступило $1,3 млрд экстренного финансирования от МВФ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в украинский бюджет поступило $1,3 млрд.

Об этом глава правительства написал в Twitter.

По его словам, эти деньги являются дополнительным экстренным финансированием Международного валютного фонда в рамках RFI (Rapid Financing Instrument).

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$1,3 млрд направят на первоочередные нужды бюджета страны.

7 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около $1,3 млрд в рамках Rapid Financing Instrument.

Эта программа предусматривает предоставление дополнительной помощи странам, у которых возник существенный дефицит платежного баланса из-за глобального продовольственного кризиса.

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Ранее в НБУ сообщили, что Украина уже получила $19,8 млрд внешнего финансирования и до конца года ожидает еще более $11 млрд.

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