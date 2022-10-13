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Факти / Україна / Економіка

До України надійшло $1,3 млрд екстреного фінансування від МВФ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що до українського бюджету надійшло $1,3 млрд.

Про це голова уряду написав у Twitter.

За його словами, ці гроші є додатковим екстреним фінансуванням від Міжнародного валютного фонду в межах RFI (Rapid Financing Instrument).

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$1,3 млрд спрямують на першочергові потреби бюджету країни.

7 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument.

Ця програма передбачає надання додаткової допомоги країнам, у яких виник суттєвий дефіцит платіжного балансу через глобальну продовольчу кризу.

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Раніше в НБУ повідомили, що Україна вже отримала $19,8 млрд зовнішнього фінансування і до кінця року очікує ще понад $11 млрд.

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