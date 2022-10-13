До України надійшло $1,3 млрд екстреного фінансування від МВФ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що до українського бюджету надійшло $1,3 млрд.
Про це голова уряду написав у Twitter.
За його словами, ці гроші є додатковим екстреним фінансуванням від Міжнародного валютного фонду в межах RFI (Rapid Financing Instrument).
$1,3 млрд спрямують на першочергові потреби бюджету країни.
$1,3 млрд додаткового екстреного фінансування #МВФ в рамках RFI надійшли в Україну. Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб бюджету. Вдячні нашим партнерам @IMFNews, @KGeorgieva за непохитну підтримку ????????.
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 13, 2022
7 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument.
Ця програма передбачає надання додаткової допомоги країнам, у яких виник суттєвий дефіцит платіжного балансу через глобальну продовольчу кризу.
Раніше в НБУ повідомили, що Україна вже отримала $19,8 млрд зовнішнього фінансування і до кінця року очікує ще понад $11 млрд.