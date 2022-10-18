Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене

Октябрь, 17 в 23:39

В понедельник, 17 октября, миссия Международного валютного фонда (МВФ) по Украине начала работу в Вене. Она продлится до 20 октября включительно.

Ожидается, что ее положительные выводы станут началом работы над новой программой финансирования. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

– Мы настроены на активную работу с экспертами Фонда. Надеемся на плодотворные результаты миссии и определение параметров для начала работы над новой мониторинговой программой с привлечением Совета директоров МВФ, который станет основанием для полноценной программы с Фондом, — заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Представители НБУ во главе с Пышным примут участие в рабочих встречах с экспертами миссии, в ходе которых будут рассматриваться текущее состояние экономики Украины, макропрогноз, параметры государственного бюджета на 2023 год и источники покрытия его дефицита.

Сейчас смотрят

В Нацбанке уверены, что новая программа станет важным этапом в отношениях с Фондом и сигналом другим партнерам для расширения международной помощи Украине.