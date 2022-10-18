Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні

Жовтень, 17 в 23:39

У понеділок, 17 жовтня, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо України розпочала роботу у Відні. Вона триватиме до 20 жовтня включно.

Очікується, що її позитивні висновки стануть початком роботи над новою програмою фінансування. Про це повідомила пресслужба Національного банку.

– Ми налаштовані на активну роботу з експертами Фонду. Сподіваємось на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою моніторинговою програмою із залученням Ради директорів МВФ, яка стане підставою для повноцінної програми з Фондом, – заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Представники НБУ на чолі з Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами місії, під час яких розглядатимуть поточний стан економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

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У Нацбанку впевнені, що нова програма стане важливим етапом у відносинах з Фондом та сигналом іншим партнерам для розширення міжнародної допомоги Україні.