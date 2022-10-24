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Факты / Україна / Экономика

Предстоящая зима будет “худшей в истории Украины” – Витренко

Анастасия Гевко, редактор ленты
Предстоящая зима будет “худшей в истории Украины” – Витренко

Глава компании Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что предстоящая зима будет “худшей в истории Украины”. Такое мнение он высказал в интервью Handelsblatt.

По его словам, в Украине ожидаются постоянные перебои с электричеством и неоднократные проблемы с отоплением. 

Он отметил, что власти готовятся к этому. По его словам, около 40% электростанций в Украине разрушены из-за российских ударов, а потому электричество приходится постоянно отключать. Вместе с тем его пытаются восстанавливать как можно скорее.

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Ранее Факты ICTV опубликовали обновленный график отключения света в Киеве. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Источник: Handelsblatt

Фото: Нафтогаз

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