Майбутня зима буде “найгіршою в історії України” – Вітренко
Глава компанії Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що зима буде “найгіршою в історії України”. Таку думку він висловив у інтерв’ю Handelsblatt.
За його словами, в Україні очікуються постійні перебої з електрикою та неодноразові проблеми з опаленням.
Він зазначив, що влада готується до цього. За його словами, близько 40% електростанцій в Україні зруйновано через російські удари, а тому електрику доводиться постійно відключати. Водночас її намагаються відновлювати якнайшвидше.
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Раніше Факти ICTV опублікували оновлений графік відключення світла у Києві. Ознайомитись з ним можна за посиланням.
Джерело: Handelsblatt
Фото: Нафтогаз