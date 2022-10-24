Майбутня зима буде “найгіршою в історії України” – Вітренко

Жовтень, 24 в 20:08

Глава компанії Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що зима буде “найгіршою в історії України”. Таку думку він висловив у інтерв’ю Handelsblatt.

За його словами, в Україні очікуються постійні перебої з електрикою та неодноразові проблеми з опаленням.

Він зазначив, що влада готується до цього. За його словами, близько 40% електростанцій в Україні зруйновано через російські удари, а тому електрику доводиться постійно відключати. Водночас її намагаються відновлювати якнайшвидше.

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Раніше Факти ICTV опублікували оновлений графік відключення світла у Києві. Ознайомитись з ним можна за посиланням.

Джерело: Handelsblatt

Фото: Нафтогаз