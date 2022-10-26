Октябрь, 25 в 21:54

Потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят от $3 млрд до $4 млрд в месяц. Однако в случае продолжения обстрелов инфраструктуры сумма может вырасти до $5 млрд.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины в Берлине.

Она напомнила, что в этом году МВФ выделил Украине $2,7 млрд собственных ресурсов в рамках экстренного финансирования и направил дополнительные $2,2 млрд через администрированный счет.

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— По нашей текущей оценке, ежемесячные потребности в финансировании в 2023 году составят от $3 млрд до $4 млрд, что отражает суровую реальность большого бюджетного дефицита в контексте разрушительной войны. Если уничтожение украинской инфраструктуры и экономической деятельности станет еще более дальновидным, диапазон может достигать $5 млрд, — подчеркнула Георгиева.

Она отметила, что это финансирование предназначено для “фазы восстановления”, в ходе которой экономика стабилизируется, а страна придерживается соответствующего пакета макроэкономической политики.

По словам Георгиевой, до этих цифр они дошли, тесно сотрудничая с украинскими властями над бюджетом на 2023 год.