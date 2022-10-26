Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні.

Вона нагадала, що цьогоріч МВФ виділив Україні $2,7 млрд власних ресурсів у межах екстреного фінансування та спрямував додаткові $2,2 млрд через адміністрований рахунок.

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– За нашою поточною оцінкою, щомісячні потреби у фінансуванні у 2023 році становитимуть приблизно від $3 млрд до $4 млрд, що відображає сувору реальність великого бюджетного дефіциту в контексті руйнівної війни. Якщо знищення української інфраструктури та економічної діяльності стане ще більш далекосяжним, діапазон може досягати $5 млрд, – наголосила Георгієва.

Вона зазначила, що це фінансування призначено для “фази відновлення”, під час якої економіка стабілізується, а країна дотримується відповідного пакету макроекономічної політики.

За словами Георгієвої, до цих цифр вони дійшли, тісно співпрацюючи з українською владою над бюджетом на 2023 рік.