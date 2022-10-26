Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Економіка

У 2023 році Україна може потребувати до $5 млрд фінансування щомісяця – МВФ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
крісталіна георгієва

Потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть від $3 млрд до $4 млрд на місяць. Однак у разі продовження обстрілів інфраструктури сума може зрости до $5 млрд.

Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні.

Вона нагадала, що цьогоріч МВФ виділив Україні $2,7 млрд власних ресурсів у межах екстреного фінансування та спрямував додаткові $2,2 млрд через адміністрований рахунок.

Зараз дивляться

– За нашою поточною оцінкою, щомісячні потреби у фінансуванні у 2023 році становитимуть приблизно від $3 млрд до $4 млрд, що відображає сувору реальність великого бюджетного дефіциту в контексті руйнівної війни. Якщо знищення української інфраструктури та економічної діяльності стане ще більш далекосяжним, діапазон може досягати $5 млрд,  – наголосила Георгієва.

Вона зазначила, що це фінансування призначено для “фази відновлення”, під час якої економіка стабілізується, а країна дотримується відповідного пакету макроекономічної політики.

За словами Георгієвої, до цих цифр вони дійшли, тісно співпрацюючи з українською владою над бюджетом на 2023 рік.

Читайте
Україна завершила перший етап переговорів з МВФ

Джерело: МВФ
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка