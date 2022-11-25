Как снять наличные с карты Monobank: инструкция
Monobank – это виртуальный банк, работающий только на мобильных устройствах.
В мобильном приложении есть большой выбор банковских услуг, в том числе бесплатные денежные переводы, оплата коммунальных платежей, возможность получить кэшбек, быстрая и профессиональная служба поддержки в мессенджерах (Viber, Facebook Messenger, Telegram) или по телефону.
Однако не всегда есть возможность рассчитаться картой, иногда нужна и наличность.
Где и как можно снять наличные с карты, ведь банкоматов Monobank еще нет.
Сервисная поддержка советует делать это в банкоматах других банков.
Банки-партнеры – Универсал банк и А-банк – не будут взимать комиссию за пользование своими банкоматами. Однако комиссию взимает сам Monobank:
- Снятие наличных в Украине банк берет комиссию – 0,5% от суммы.
- Снятие наличных денег на сумму, превышающую остаток собственных средств — 4% от суммы.
- Снятие собственных средств по карте за границей – 2% от суммы.
Кроме того, все банки, партнерские или нет, устанавливают лимиты на снятие средств в банкоматах.
Снять наличные можно только в кассах Универсал банка, А-банка и ТАСкомбанка (этот банк взыщет 0,5% за проведение операции).
Еще обналичивать без предъявления кредитки можно в супермаркетах сетей Сильпо, VARUS и Фора, а также на заправках WOG и OKKO.
Однако это могут сделать владельцы мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей (технологией NFC) – Apple Pay, Google Pay или Mi Pay, а также с помощью “умных” часов с Garmin Pay.
Как снять деньги без карты:
- сделать покупку, используя смартфон с NFC;
- сказать кассиру, что хотите снять наличные деньги со своего счета, сделать необходимые манипуляции в смартфоне;
- подтвердить операцию, введя на терминале PIN-код.
За раз можно снять до 500 грн.
Следует отметить, что банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Где еще можно снять наличные
В Monobank отмечают, что снять наличные также можно на кассах супермаркетов:
- Novus;
- Varus;
- АТБ;
- Сільпо;
- Форсаж
- FOZZY;
- АШАН;
- Torba;
- Делви;
- Лоток;
- Точка;
- Траш;
- Roshen;
- Свой Маркет;
- Круг;
- Wine time.
А также в аптеках:
- АНЦ;
- Аптека 911;
- Белая Ромашка;
- Благодия;
- Витамин;
- Копейка;
- МЕД-СЕРВИС;
- 1 Социальная Аптека;
- Подорожник;
- Сальве;
- Шара;
- Аптека Доброго Дня;
- Аптека Оптовых Цен.
Источник: Monobank
Фото: Monobank