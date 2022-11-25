Листопад, 25 в 15:44

Monobank – це віртуальний банк, який працює лише на мобільних пристроях.

У мобільному застосунку є великий вибір банківських послуг, зокрема безплатні грошові перекази, оплата комунальних платежів, можливість отримати кешбек, швидка і професійна служба підтримки у месенджерах (Viber, Facebook Messenger, Telegram) або за телефоном.

Проте не завжди є можливість розрахуватись карткою, іноді потрібна і готівка.

Зараз дивляться

То де і як можна зняти готівку з картки, адже банкоматів Monobank ще немає.

Сервісна підтримка радить робити це в банкоматах інших банків.

Банки-партнери — Універсал банк і А-банк – не стягуватимуть комісію за користування своїми банкоматами. Проте комісію стягує сам Monobank:

Зняття готівки в Україні банк бере комісію – 0,5% від суми.

Зняття готівки на суму, що перевищує залишок власних коштів – 4% від суми.

Зняття власних коштів за карткою за кордоном – 2% від суми.

Крім того, всі банки, партнерські чи ні, встановлюють ліміти на зняття коштів у банкоматах.

Зняти готівку можна лише в касах Універсал банку, А-банку і ТАСкомбанку (цей банк стягне 0,5% за проведення операції).

Ще отримати готівку без пред’явлення кредитки можна в супермаркетах мереж Сільпо, VARUS і Фора, а також на заправках WOG та OKKO.

Проте це можуть зробити власники мобільних пристроїв із функцією безконтактних платежів (технологією ближнього безконтактного зв’язку (NFC) – Apple Pay, Google Pay або Mi Pay, а також за допомогою “розумних” годинників з Garmin Pay.

Як зняти гроші без картки:

зробити покупку, використовуючи смартфон з NFC;

сказати касиру, що хочете зняти готівку зі свого рахунку, зробити необхідні маніпуляції в смартфоні;

підтвердити операцію, ввівши на терміналі PIN-код.

За один раз можна зняти до 500 грн.

Варто зазначити, що банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Де ще можна зняти готівку

В Monobank зазначають, що зняти готівку також можна на касах супермаркетів:

Novus;

Varus;

АТБ;

Сільпо;

Фора;

FOZZY;

АШАН;

Torba;

Делві;

Лоток;

Точка;

Траш;

Roshen;

Свій Маркет;

Коло;

Winetime.

А також в аптеках:

АНЦ;

Аптека 911;

Біла Ромашка;

Благодія;

Вітамін;

Копійка;

МЕД-СЕРВІС;

1 Соціальна Аптека;

Подорожник;

Сальве;

Шара;

Аптека Доброго Дня;

Аптека Оптових Цін.

Джерело: Monobank

Фото: Monobank