Отключение электричества увеличило падение ВВП до 41% – Минэкономики

Декабрь, 09 в 12:33

Из-за ракетных ударов России по энергосистеме Украины и веерных отключений электричества, к которым они привели, падение украинского ВВП увеличилось до 41%.

Об этом в ходе дискуссии Центра экономической стратегии заявил заместитель министра Денис Кудин.

– Наше ожидание по ноябрю – минус 41%. Это гораздо глубже, чем мы прогнозировали ранее. Учитывая это, наше ожидание падения – минус 33,2% по году. Но хорошая новость в том, что энергосистема уже возобновилась до уровня октября. Это очень хорошие показатели, – рассказал Кудин.

В октябре Минэкономики оценивало падение ВВП в 39%, а в августе-сентябре – около 35%.

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По прогнозу министерства, по итогам 2022 г. будет зафиксировано падение экономики на 33,2%, тогда как уже в 2023 году ожидается небольшое восстановление на 3,2%.

В энергетике ситуация останется основным риском для экономического роста в следующем году.

МВФ в конце ноября обнародовал свой первый прогноз для Украины на 2023 год. Там ожидается инфляция на уровне 25% и рост ВВП на уровне 1%.

Госбюджет Украины на 2023 год принимался с учетом прогноза, что увеличение украинского ВВП достигнет 3,2%, а инфляция будет 28%.