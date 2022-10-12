Октябрь, 11 в 23:54

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает падение ВВП России на 3,4% в єтом году и 2,3% в следующем.

Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, опубликованном во вторник.

Прогноз для российского ВВП на 2023 также отрицательный, по мнению фонда он составит 2,3%.

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В январе, до начала полномасштабной войны против Украины, фонд прогнозировал рост экономики России в 2022 году на 2,8%, в 2023 году — на 2,1%. После российского вторжения в Украину прогнозы касательно экономики России были более негативные.

В МВФ объясняют, что в этом отчете сокращение российской экономики “менее серьезное, чем прогнозировалось ранее, что отражает устойчивость экспорта сырой нефти и внутреннего спроса из-за большой поддержки фискальной и денежно-кредитной политики и восстановления доверия к финансовой системе”.

Отметим, что Международный валютный фонд воздержался от макропрогнозов по Украине и подтвердил прогноз падения украинского ВВП в 2022 году на 35% при инфляции 30%.