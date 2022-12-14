Декабрь, 14 в 0:03

Франция поможет Украине с восстановлением энергетической и транспортной инфраструктуры, а также с развитием цифровых технологий.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам Форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины в Париже, государства достигли ряда договоренностей.

Между Украиной и Францией подписаны:

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межправительственное соглашение о поставках рельсов производства компании Saarstahl;

долгосрочная дорожная карта о начале программы поддержки цифровой отрасли Украины;

договор гарантий между Украиной и ЕБРР по проекту экстренного восстановления сети электропередач Укрэнерго в размере €300 млн;

двустороннее соглашение между Францией и ЕБРР о предоставлении экстренной финансовой помощи на сумму 100 млн евро;

меморандум между Укравтодором и компанией Matière о поставках мостов для нужд украинской компании при поддержке казначейства Франции.

— Это очень хорошее начало. Я уверен, что этот перечень будет дополняться в ближайшее время, будет расти. Мы очень ценим реальные действия и конкретную помощь, которую Франция продолжает нам предоставлять, — сказал он.

Он обратился к партнерам и сказал, что Украина имеет значительный потенциал развития и они уже могут “найти и войти в тот сектор экономики, в котором имеют опыт и стремление его реализовать и расширить”.

— Ключевым вектором послевоенного развития Украины должна стать евроинтеграция, это в первую очередь уменьшение барьеров. Единое энергетическое, промышленное, экономическое, транспортное, платежное, а главное — пространство безопасности. Воплощение лучших стандартов жизни. Это также диджитализация. Прежде всего — уменьшение роли государственной бюрократии в экономике, упрощение процедур и доступа к услугам, — отметил Шмыгаль.

Напомним, Денис Шмыгаль заявлял, что до конца года в результате российских атак падение ВВП Украины может достичь 50%, а убытки вырасти до €700 млрд.

Фото: Денис Шмыгаль