Грудень, 14 в 0:03

Франція допоможе Україні із відновленням енергетичної та транспортної інфраструктури, а також із розвитком цифрових технологій.

Як заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами Форуму з економічної стійкості та реконструкції України у Парижі, держави досягли низки домовленостей.

Між Україною та Францією підписані:

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міжурядова угода про постачання рейок виробництва компанії Saarstahl;

довгострокова дорожня карта щодо започаткування програми підтримки цифрової галузі України;

договір гарантій між Україною та ЄБРР щодо проєкту екстреного відновлення мережі електропередач Укренерго обсягом €300 млн;

двостороння угода між Францією та ЄБРР про надання екстреної фінансової допомоги на суму 100 млн євро;

меморандум між Укравтодором та компанією Matière про постачання мостів для потреб української компанії за підтримки казначейства Франції.

– Це дуже гарний початок. Я впевнений, що цей перелік буде доповнюватися найближчим часом, буде зростати. Ми дуже цінуємо реальні дії та конкретну допомогу, яку Франція продовжує нам надавати, – сказав він.

Він звернувся до партнерів та сказав, що Україна має значний потенціал розвитку і вони вже можуть “знайти й увійти у той сектор економіки, в якому мають досвід і прагнення його реалізувати та розширити”.

– Ключовим вектором повоєнного розвитку України має стати євроінтеграція, це в першу чергу зменшення бар’єрів. Єдиний енергетичний, промисловий, економічний, транспортний, платіжний, а головне — безпековий простори. Втілення найкращих стандартів життя. Це також диджиталізація. Передусім — зменшення ролі державної бюрократії в економіці, спрощення процедур і доступу до послуг, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявляв, що до кінця року унаслідок російських атак падіння ВВП України може сягнути 50%, а збитки зрости до €700 млрд.

Фото: Денис Шмигаль