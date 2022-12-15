Херсон полностью обесточен: оккупанты бьют по объекту критической инфраструктуры
15 декабря из-за вражеских обстрелов Херсон полностью обесточен.
Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.
По его словам, сейчас идет мощный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города.
– При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети, – заверил Ярослав Янушевич.
Напомним, 15 декабря российские войска повторно ударили по центру Херсона, убив двух человек.
Удар пришелся в 100 метрах от здания областной военной администрации, которое было атаковано накануне.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ярослав Янушевич
Фото: Ярослав Янушевич