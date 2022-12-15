Декабрь, 15 в 13:13

15 декабря из-за вражеских обстрелов Херсон полностью обесточен.

Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, сейчас идет мощный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города.

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– При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети, – заверил Ярослав Янушевич.

Напомним, 15 декабря российские войска повторно ударили по центру Херсона, убив двух человек.

Удар пришелся в 100 метрах от здания областной военной администрации, которое было атаковано накануне.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ярослав Янушевич

Фото: Ярослав Янушевич