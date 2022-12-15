Грудень, 15 в 14:48

Президент Володимир Зеленський заявив, що потреби України в енергозабезпеченні складають 2 млрд кубометрів газу та електроенергії на 800 млн євро.

Про це глава держави заявив у своєму відеовиступі на засіданні Ради Євросоюзу.

За його словами, Україна потребує підтримки для закупівлі газу, який використовується, щоб компенсувати шкоду від російських ударів по інших видах енергогенерації.

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– Йдеться про 2 мільярди кубометрів газу, – наголосив президент.

Крім того, українці потребують підтримки з електрикою, а саме з постачанням з ЄС.

– Так само як ми зможемо допомогти вам експортом електрики, коли відновимо нашу генерацію, ми наразі потребуємо вашої допомоги, щоб пройти зиму. Йдеться про постачання електрики вартістю майже 800 мільйонів євро, – зауважив Володимир Зеленський.

За його словами, кожен блекаут в Україні – це нові хвилі міграції за кордон і як результат – удар по європейських соціальних системах.

Президент зауважив, що ракетними ударами по енергосистемі України Росія намагається показати європейцям, що вони не мають достатньої стійкості.

– Будь-які спроби Росії показати, що нібито Україна не має достатньої стійкості, – це спроби показати вам, світу, що нібито Європа не має достатньої стійкості, – заявив Володимир Зеленський.

Саме тому глава держави закликав Євросоюз продовжувати підтримувати енергозабезпечення українців, і подякував тим, хто вже допомагає з постачанням енергообладнання та фінансовою підтримкою.

Сьогодні в Укренерго повідомили, що снігопади, обмерзання та сильний вітер ускладнюють ситуацію в енергосистемі, тому зберігається значний дефіцит електроенергії.