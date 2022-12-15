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Факты / Україна / Общество

В энергосистеме значительный дефицит, в некоторых областях аварийные отключения — Укрэнерго

Валентина Летяк, редактор ленты
Світло електроенергія
Фото: Pexels

Снегопады, обледенения и сильный ветер усложняют ситуацию в энергосистеме Украины, по состоянию на 15 декабря сохраняется значительный дефицит электроэнергии, сообщают в Укрэнерго.

Кроме того, Россия нанесла артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов на востоке страны — повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики смогут начать восстановительные работы, когда разрешат наши военные.

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– Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии. К сожалению, уже с утра в некоторых областях они превышены и применены аварийные отключения, — говорят в энергокомпании.

По состоянию на 15 декабря в Киевской и Днепропетровской областях продолжаются экстренные отключения света, при этом в Херсонской области и городе Одесса действуют аварийные обесточивания.

Где и когда не будет света 15 декабря — читайте в материале Фактов ICTV.

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