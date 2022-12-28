Декабрь, 28 в 17:00

В Украине разбалансировался рынок недвижимости. Так, на фоне низкого спроса и сокращения нового предложения растут заявленные цены от застройщиков.

В то же время арендные цены снижаются, сообщает Нацбанк в отчете о финансовой стабильности за декабрь 2022 года.

Как отмечается, спрос на жилье остается слабым и неустойчивым. На интерес немногочисленных покупателей влияет интенсивность обстрелов населенных пунктов.

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Спрос, который остался, ориентировал в первую очередь на уже готовое жилье для проживание.

В том числе почти на нулевом уровне оказался спекулятивный спрос – закупка жилья для дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду.

После почти полной остановки в первые месяцы войны в Украине начало расти количество новостроек, на которых ведутся работы по постройке.

Отмечается, что в целом работы возобновились более чем на двух третьих объектов, в основном речь идет о жилых комплексах, которые находятся на финальной стадии строительства.

Что касается других объектов, то там возобновление работ произошло только на бумаге.

Госстат Украины отмечает, что за три квартала текущего года удалось завершить строительство 2,8 млн кв. м многоквартирного жилья – это вдвое ниже рекордного показателя за аналогичный период 2021 года и лишь на четверть меньше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

Куда хуже ситуация сложилась с началом новых объектов. Так, за 9 месяцев 2023 года застройщики получили разрешение на строительство вдвое меньшего объема многоквартирного жилья, чем в среднем за аналогичный период четырех предыдущих лет.

Согласно отчету, данные проекта “Россия заплатит” показывают, что с начала полномасштабной войны и до ноября было разрушено или повреждено более чем 16 тыс. многоквартирных и почти 127 тыс. частных домов.

Сообщается, что в перспективе низкая активность рынка первичной недвижимости вместе со значительным объемом поврежденного жилого фонда может привести к сокращению предложения жилья в ближайшее время, а в перспективе – к возможному дефициту.

В то же время заявленные цены покупки в основном растут, а арендные цены – почти вдвое ниже, чем в довоенные времена.

Отчет констатирует, что разнонаправленные движения цен отражают дисбаланс на рынке недвижимости, относительно дешевая аренда будет сдерживать спрос на покупку жилья.