Май, 28 в 14:33

В Харькове, который очень пострадал от постоянных обстрелов российских войск, постепенно оживает рынок недвижимости. Сейчас он достиг 50% довоенного уровня.

Об этом рассказал Фактам ICTV вице-президент ассоциации специалистов по недвижимости Украины Игорь Балака.

– В Харькове рынок недвижимости начинает оживать, но пока достиг 50% довоенного уровня. По аренде: есть спрос на частные дома и 1-2 комнатные квартиры в относительно спокойных районах Харькова. Уехало много студентов, иностранцев, “белых воротничков”, поэтому жилья для аренды много. На одного арендатора 3-4 потенциальных арендодателя, – отметил Игорь Балака.

По его данным, цена аренды жилья в Харькове упала на 50%. К примеру, если до полномасштабного вторжения российских войск аренда евро-“гостинки” стоила 5-6 тыс. грн в месяц, то сейчас 3-4 тыс. грн в месяц.

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Аренда однокомнатной квартиры сейчас обойдется в 3–5 тыс. грн (до 24 февраля было от 5,5–6 тыс. грн). А за двухкомнатную квартиру сейчас придется заплатить 4–5 тыс. грн (было от 6,5 тыс. грн).

Игорь Балака также рассказал, что сейчас в Харькове возобновили заключение соглашений о купле-продаже жилья. Его стоимость тоже снизилась.

– Пошли первые соглашения: стоимость на 20% дешевле рыночной цены. К примеру, квартиру, стоившую до полномасштабной войны $50 тыс., продают за $43 тыс., — уточнил он.

По словам Балаки, в городе также есть спрос на аренду складов и коммерческой недвижимости.

Стоит отметить, что спустя два месяца после начала полномасштабной войны в Украине решили возобновить куплю-продажу недвижимости. До этого работа госреестров была остановлена в целях безопасности и защиты данных.

В начале мая Кабинет министров внес изменения в правила покупки недвижимости в Украине. Так, госрегистраторы обязаны проверять покупателя перед регистрацией прав на недвижимое имущество.