Война нанесла экономике Украины ущерб более чем на $700 млрд – Шмыгаль

Январь, 03 в 18:05

Экономике Украины нанесен ущерб более чем на $700 млрд в результате войны, развязанной Российской Федерацией. Об этом на заседании правительства 3 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Совместно со Всемирным банком планируем провести очередную верификацию потребностей Украины на скорейшее восстановление. Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла $350 млрд нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма составляет более $700 млрд, – заявил Шмыгаль.

Он добавил, что в госбюджет на текущий год заложили 35,5 млрд грн для Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

– Это строительство и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, обеспечение жильем ВПЛ. Также уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков – на спецсчете уже есть для этого 17 млрд грн. Первый приоритет – разрушенное жилье людей, – отметил Денис Шмыгаль.