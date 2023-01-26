Січень, 26 в 12:10

У 2022 році економіка України через війну зазнала значного падіння – на понад 35%, а щомісячний дефіцит бюджету оцінюється у 5 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті Світовий економічний стан і перспективи – 2023, який представив заступник генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань Лі Цзюньхуа.

У звіті зазначається, що економіка України через значне руйнування інфраструктури, зокрема залізничного та інших сполучень із сусідніми країнами, дорожньої мережі та мостів.

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Також значно постраждали виробнича та торговельна діяльність і відчуваються значні втрати робочої сили через міграцію або призов до армії, йдеться у звіті ООН.

Також економіку значно підривають ракетні атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури, блокування портів та пошкодження металургійних заводів.

Наразі щомісячний дефіцит доходів бюджету сягає близько $5 млрд.