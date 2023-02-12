Про уроки цієї зими та роль атомних енергетиків: ексклюзивне інтерв’ю Коболєва

Лютий, 12 в 15:40

Головний урок з цієї зими повинна винести передусім Європа та колективний Захід – Росію треба і можна замінити в постачанні енергоносіїв. Про це заявив колишній очільник Нафтогазу, засновник енергетичної компанії Eney Андрій Коболєв в ексклюзивному інтерв’ю шеф-редакторці та ведучій програми Факти на ICTV Олені Фроляк.

– Саме ця зима довела, що це можливо зробити. А нам вона продемонструвала, наскільки стандартні правила та загальновідомі речі керування мережею, передусім електромережею, запаси міцності є важливими. Вона довела, що наша команда як в Укренерго, так і в обленерго насправді є героями, які вміють робити шалено круті та дуже важливі речі. Але ми знали про це й раніше, а зараз, скоріше, продемонстрували і дали урок всьому світу, – наголосив він.

У ситуації, яка склалася взимку в енергетиці через масштабні обстріли, Коболєв ключову роль відвів саме атомникам.

– Без них центрального опалення, якби не було електроенергії, взагалі б не було, тому що не працювали б насоси. Я думаю, що газовики та газ зробили великий вклад, але без атомної енергетики для нашої країни ця зима була б набагато скрутнішою, – пояснив він.

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Фото: Нафтогаз