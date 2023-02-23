Февраль, 23 в 16:12

Нацбанк в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ выпустил памятную банкноту под названием Помним! Не простим!

От обычных банкнот ее отличает то, что она напечатана вертикально, сообщает пресс-служба НБУ.

Эту банкноту с номиналом в 20 гривен вводят в обращение с 23 февраля. Она является законным платежным средством, но выпущена ограниченным тиражом в 300 000 штук.

Сейчас смотрят

Две трети из них будут оформлены в сувенирной упаковке, остальные – в конвертах.

Купить такую банкноту можно будет с 24 февраля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а с конца марта – в банках-дистрибьюторах.

На лицевой стороне памятной банкноты изображены фигуры трех военных, устанавливающих государственный флаг на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, которые нас поддерживают.

Вверху на украинском и английском написано:

– 24 февраля 2022 года с полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины. Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года. Это также война за цивилизационный выбор: Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и одновременно – те основополагающие ценности, права и свободы, которые лежат в основе западного мира, – сказано в сообщении.

Обратная сторона содержит стилизованную композицию, которая олицетворяет физические и духовные страдания и переживания украинцев в оккупации: связанные за спиной руки и фигура со следом от пули в виде мака.

Памятная банкнота: НБУ выпустил вертикальные 20 гривен к годовщине полномасштабного вторжения / 4 фотографии

Дизайн этой банкноты был создан художником Владимиром Тараном.