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Факты / Україна / Экономика

Памятная банкнота: НБУ выпустил вертикальные 20 гривен к годовщине полномасштабного вторжения

Анастасия Гевко, редактор ленты
Памятная банкнота: НБУ выпустил вертикальные 20 гривен к годовщине полномасштабного вторжения

Нацбанк в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ выпустил памятную банкноту под названием Помним! Не простим!

От обычных банкнот ее отличает то, что она напечатана вертикально, сообщает пресс-служба НБУ. 

Эту банкноту с номиналом в 20 гривен вводят в обращение с 23 февраля. Она является законным платежным средством, но выпущена ограниченным тиражом в 300 000 штук. 

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Две трети из них будут оформлены в сувенирной упаковке, остальные – в конвертах. 

Купить такую банкноту можно будет с 24 февраля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а с конца марта – в банках-дистрибьюторах.

На лицевой стороне памятной банкноты изображены фигуры трех военных, устанавливающих государственный флаг на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, которые нас поддерживают. 

Вверху на украинском и английском написано: 

– 24 февраля 2022 года с полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины. Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года. Это также война за цивилизационный выбор: Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и одновременно – те основополагающие ценности, права и свободы, которые лежат в основе западного мира, – сказано в сообщении. 

Обратная сторона содержит стилизованную композицию, которая олицетворяет физические и духовные страдания и переживания украинцев в оккупации: связанные за спиной руки и фигура со следом от пули в виде мака. 

Памятная банкнота: НБУ выпустил вертикальные 20 гривен к годовщине полномасштабного вторжения / 4 фотографии

Дизайн этой банкноты был создан художником Владимиром Тараном.

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