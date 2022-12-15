100 грн с подписью Пышного – НБУ вводит в обращение новую банкноту

Декабрь, 15 в 13:01

С 19 декабря 2022 года выйдут в обращение банкноты номиналом 100 грн образца 2014 года – с подписью главы НБУ Андрея Пышного и отражением на них года выпуска.

Это плановый выпуск для обеспечения наличного обращения необходимым количеством банкнот соответствующего номинала взамен изношенных, поврежденных или изъятых из обращения.

В НБУ объяснили, что банкноты номиналом в 100 грн предыдущих лет выпуска будут приниматься и выдаваться в банках без ограничений.

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Согласно действующему законодательству, на гривневых банкнотах размещается подпись действующего главы Нацбанка Украины.

В конце ноября НБУ презентовал концепцию электронной национальной валюты – е-гривна. Это электронная форма денежной единицы Украины.

Сейчас Нацбанк рассматривает и прорабатывает несколько возможных вариантов использования е-гривны, от которых будут зависеть ее дизайн и основные характеристики.