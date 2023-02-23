Лютий, 23 в 16:12

Нацбанк на честь річниці повномасштабного вторгнення РФ випустив пам’ятну банкноту під назвою Пам’ятаємо! Не пробачимо!

Від звичайних банкнот її відрізняє те, що вона надрукована вертикально, повідомляє пресслужба НБУ.

Цю банкноту з номіналом у 20 гривень вводять в обіг з 23 лютого. Вона є законним платіжним засобом, але випущена обмеженим тиражем у 300 000 штук.

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Дві третини з них будуть оформлені у сувенірному пакуванні, решта – в конвертах.

Купити таку банкноту можна буде з 24 лютого в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а з кінця березня – в банках-дистриб’юторах.

На лицьовому боці пам’ятної банкноти зображені постаті трьох військових, що встановлюють державний прапор на тлі фрагментів карти України і прапорів країн, що нас підтримують.

Вгорі українською й англійською написано:

– 24 лютого 2022 року з повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас – ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать в основі західного світу, – сказано в повідомленні.

Зворотня сторона містить стилізовану композицію, яка уособлює фізичні та духовні страждання й переживання українців в окупації: зв’язані за спиною руки та постать зі слідом від кулі у вигляді маку.

Пам’ятна банкнота: НБУ випустив вертикальні 20 гривень до річниці повномасштабного вторгнення / 4 фотографии

Дизайн цієї банкноти був створений художником Володимиром Тараном.