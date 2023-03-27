Фальшивых денег стало меньше: какие банкноты чаще всего подделывают в Украине

Март, 27 в 16:15

Уровень подделки банкнот украинской национальной валюты в 2022 году снизился более чем втрое.

Об этом сообщает Нацбанк Украины.

По итогам прошлого года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкноты.

Сейчас смотрят

К примеру по итогам 2021 года – около 7,1 банкноты.

Чаще всего в 2022 году подделывали банкноты старого образца, в частности большинство (92%) изъятых из обращения поддельных банкнот приходилась на банкноты трех номиналов:

500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы);

200 грн (45% и 26% соответственно);

100 грн (8% и 2% соответственно).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн составляли лишь 8%.

– Как следствие, по результатам мониторинга 2022 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 11% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины. Соответственно на 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составило лишь 0,2 банкноты, – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что банкноты нового поколения сложнее подделать, потому что они имеют усиленную систему защиты.

Речь идет о купюрах номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах.

В частности, для защиты банкнот высоких номиналов, которые злоумышленники чаще всего пытаются подделать, применены инновационные оптически-переменные элементы защиты, которые гражданам легко проверить, а злоумышленникам — чрезвычайно сложно воспроизвести.