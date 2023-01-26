Нацбанк уже в пятый раз сохранил учетную ставку на уровне 25%

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%. Она держится на этом уровне с июня.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

– Правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также продолжить повышение нормативов формирования банками обязательных резервов. Это будет способствовать дальнейшему росту привлекательности гривневых активов, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции, — говорится в сообщении.

Отмечено, что инфляция за последние месяцы стабилизировалась, хотя и остается на высоком уровне. Потребительские цены по итогам 2022 года выросли на 26,6%.

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В то же время за последние три месяца показатель инфляции в годовом измерении почти не изменялся.

– Стабилизации инфляционного давления способствовали деоккупация территорий, расширение предложения продуктов питания и более слабый потребительский спрос в условиях энергетического террора России. Сдерживали инфляцию и неизменные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, фиксированный курс гривны и налаживание логистики, — добавляют в институции.

Ценовое давление остается значительным из-за последствий войны, в том числе разрушения предприятий и инфраструктуры, нарушения цепей производства и поставок. Кроме того, расходы бизнеса и дальше росли в результате энергетического террора России. Инфляционные ожидания, несмотря на стабилизацию, оставались повышенными.

Кроме того, Нацбанк прогнозирует рост валового внутреннего продукта в 2023 году на 0,3%. Еще в октябре прошлого года предполагался рост на 4,0%.

Источник: Нацбанк